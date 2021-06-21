النمسا تحسم مقعدها في دور الـ16 باليورو بتأهل تاريخي وتصطدم بإيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حسم منتخب النمسا تأهله إلى دور الـ16 ببطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، بعد الفوز على منتخب أوكرانيا، بهدف نظيف، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة.

واحتل المنتخب النمساوي وصافة المجموعة الثالثة، برصيد 6 نقاط، خلف منتخب هولندا الذي تصدر المجموعة بالعلامة الكاملة.

ويعتبر تأهل منتخب النمسا لدور الـ16 تاريخيا، حيث عبر المنتخب النمساوي دور المجموعات، لأول مرة منذ 39 عاماً وتحديداً منذ كأس العالم 1982.

وعرف منتخب النمسا منافسه في دور الـ16 بالبطولة القارية، حيث من المقرر أن يصطدم بالمنتخب الإيطالي متصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة.

وكان من المقرر أن يلتقي متصدر المجموعة الأولى، بوصيف المجموعة الثالثة، ليتقرر ملاقاة المنتخبين الإيطالي والنمساوي، يوم السبت المقبل، على ملعب "ويمبلي" في إنجلترا.