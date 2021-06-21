النمسا تتأهل بصحبة هولندا.. وأوكرانيا تنتظر لعبة الحظ باليورو

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد مصطفى:

حسم منتخب النمسا المركز الثاني بالمجموعة الثالثة بعد الفوز على حساب أوكرانيا بهدف نظيف، لتتأهل صحبة هولندا التي حصدت العلامة الكاملة بعد الفوز بثلاثية على حساب مقدونيا الشمالية، ببطولة اليورو 2020.

هولندا رفعت رصيدها إلى 9 نقاط بعدما هزمت كل منافسيها في المجموعة، وعلى العكس تماماً لم تجمع مقدونيا أي نقاط لتستقر عند الخانة صفر في المركز الأخير.

أما النمسا فوصلت للنقطة السادسة في المركز الثاني، لتنتظر أوكرانيا الثالث بـ3 نقاط، لعبة الحظ لتتأهل كأفضل ثوالث.

هولندا ومقدونيا الشمالية

ممفيس ديباي افتتاح التسجيل في الدقيقة 24 ليتقدم للفريق الهولندي ويحبط المحاولات الطموحة للمنتخب المقدوني في بداية المباراة.

جورجينيو فينالدوم تكفل بتسجيل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 51 و58، ليساعد الطواحين البرتقالية على سحق الفريق المقدوني.

النمسا وأوكرانيا

سجل كريستوف بومجارتنر هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 21 من زمن اللقاء.

وينتظر المنتخب الأوكراني صاحب المركز الثالث برصيد 3 نقاط، والذي يمتلك فارق أهداف (-1) تحديد ثوالث باقي المجموعات أملًا في أن يكون من بين أفضل ثوالث ويتأهل.