صفقات ريال مدريد | هل انتقال هاري كين إلى باريس سان جيرمان يحقق حلم الملكي؟

أكدت صحيفة إكسبريس البريطانية، أن المهاجم الإنجليزي هاري كين، لاعب توتنهام هوتسبر، سيساعد ريال مدريد الإسباني على تحقيق حلمه في الميركاتو الصيفي 2021.

ويأمل ريال مدريد في الحصول على توقيع النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في الميركاتو الصيفي 2021، ليعيد أمجاد الجلاكتيكوس من جديد.

ويسيطر الغموض على مستقبل الدولي الفرنسي كيليان مبابي رفقة نادية باريس، في ظل عدم موافقته على تجديد عقده مع الإدارة في الفترة الحالية، وهذا الوضع قد يتغير بشكل مفاجئ في الأسابيع المقبلة ويصبح قريباً من الريال الذي يريد ضمه منذ فترة.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن النادي الباريسي بدأ يستعد لفكرة اللعب بدون مبابي، وذلك تحسباً لفكرة رحيله عن الفريق، لذا يبحث عن بديله في سوق اللاعبين.

وأكدت الصحيفة البريطانية، على أن هاري كين أصبح هو اللاعب المفضل لإدارة باريس ليكون خليفة مبابي في بارك دي برانس بطلب من مدربه السابق، الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، الذي يتولى تدريب الفريق الباريسي حالياً.

وأشارت الصحيفة، إلى أن نادي العاصمة الباريسي ينوي بيع مبابي ووضعه في قائمة الميركاتو الصيفي 2021، لو لم يجدد عقده في الشهر المقبل، بدلاً من فقدانه بشكل مجاني في الصيف المقبل.

الجدير بالذكر أن، بوتشيتينو يعلم قدرات المهاجم الإنجليزي هاري كين جيداً حيث عمل معه من قبل في السبيرز، ويراه البديل الأمثل لمبابي الذي ينتهي عقده مع الإدارة في يونيو 2022.