صفقات برشلونة | بعد أن أوقف رونالدو.. لاعب منتخب ألمانيا على رادار البرسا

بعد تألقه اللافت للأنظار في القضاء بشكل كبير على خطورة الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال المباراة التي جمعت منتخب بلاده أمام البرتغال في يورو 2020، أصبح الظهير الألماني روبن جوسينس، نجم فريق أتالانتا الإيطالي، هدفاً للعديد من الأندية الأوروبية وعلى رأسها كبار الدوري الإيطالي إنتر ميلان حامل اللقب، والعملاق يوفنتوس، بالإضافة إلى برشلونة الإسباني.

قدم الدولي لاعب فريق أتالانتا روبن جوسينس الذي ينشط حاليًا مع المنتخب الألماني أداءً ملفتًا أمام منتخب البرتغال، حيث سجل جوسينس هدفاً في المباراة التي انتهت بفوز الماكينات برباعية مقابل هدفين “لبرازيل أوروبا” ، كما قدم تمريرتين حاسمتين لزملائه مما جعله أفضل لاعب في المباراة، بلا منافس، ولفت إليه أنظار العديد من الأندية العالمية الكبيرة.

ووفقاً لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن مدرب برشلونة رونالد كومان، قد أعطى الضوء الأخضر لمسؤولي النادي من أجل التعاقد مع https://mercatoday.com/2021/06/19/portugal-germany-euro-2020-result/جوسينس في الميركاتو الصيفي 2021 ، مشيراً إلى أنه سيكون إضافة كبيرة للفريق الكتالوني في السنوات المقبلة.

وقالت الصحيفة الإسبانية :” أن مدرب برشلونة يعرف لاعب أتالانتا جيداً حيث كان يرغب في ضمه لصفوف المنتخب الهولندي حينما كان مدرباً للطاحونة البرتقالية لكن اللاعب فضّل اللعب لمنتخب ألمانيا”.

يحمل لاعب أتالانتا، وروبن جوسينس الجنسيتين، فهو ابن لأب هولندي وأم ألمانية، ويرتبط مع فريقه الإيطالي بعقد حتى صيف 2023، وكان ناديه قد حدد مبلغ 35 مليون يورو لبيعه قبيل انطلاق بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020، لكن سعره الآن سيرتقع إلى 50 مليون يورو على الأقل، بعد ظهوره المميز في منافسات اليورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي برشلونة تواصل مع وكيل أعمال اللاعب خلال الأيام الماضية، من أجل إمكانية ضمه من أتالانتا الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي 2021 ، لكن النادي الكتالوني لم يقدم، حتى الآن، أي عرض رسمي.

وأكدت الصحيفة نفسها، على أن روبن جوسينس لن يغادر من صفوف أتالانتا حالياً إلا بملغ لا يقل عن الـ 50 مليون يورو، بعدما أثبت أنه سلاح فعال في كأس الأمم الأوروبية وقضى تماماً على كريستيانو رونالدو في مباراة المنتخبين الأخيرة.