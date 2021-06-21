صفقات الأهلي | حقيقة وجود مفاوضات مع لاعب بيراميدز

أوضح وكيل اللاعبين نادر شوقي، حقيقة وجود صفقة تبادلية بين الأهلي وبيراميدز من أجل الحصول على جناح الفريق السماوي إسلام عيسى، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وتناولت تقارير صحيفة مصرية، رغبة النادي الأهلي بعمل صفقة تبادلية مع بيراميدز بالتعاقد مع إسلام عيسى مقابل لاعب وسط الفريق أكرم توفيق.

من جهته أكد وكيل أكرم توفيق، في تصريحات تلفزيونية، أن النادي الأهلي لم يتحدث معه في هذا الأمر ولا نية تمامًا للاستغناء عن اللاعب خلال الفترة المُقبلة بعد المستوى الذي يقدمه.

وأشار نادر شوقي إلى أن لاعبه لم يكن يمتلك الخبرات من قبل، لكن بخروجه على سبيل الإعارة إلى الجونة اكتسب خبرة كبيرة من نجم النادي الأهلي حسام غالي من خلال التحدث معه عن واجباته ومهامه وتطويره في هذا المركز.

وعن رغبة الأهلي في التعاقد مع لاعب الجونة سيرجي أكا، رد قائلًا: “اللاعب ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي ويحق له الانتقال لأي نادي مجانا ورغبته البقاء في مصر، لكن لم تصله عروض بشكل رسمي والحديث سابق لأوانه”.