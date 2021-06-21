يورو 2020 | هولندا بالعلامة الكاملة بعد تجاوز مقدونيا في ليلة تكريم بانديف

حسم منتخب هولندا تأهله إلى دور ثمن النهائي بالعلامة الكاملة ببطولة يورو 2020 بعدما تجاوز مقدونيا بثلاثية نظيفة على ملعب يوهان كرويف أرينا ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية اليوم الاثنين 21-6-2021.

وشهدت الدقيقة (68) خروج أسطورة وملهم منتخب مقدونيا جوران بانديف وسط تصفيق جميع الحضور في ملعب المباراة بعدما أعلن نهاية مشواره الدولي بعد بطولة يورو 2020.

وأحرز ثلاثية منتخب هولندا أمام مقدونيا اليوم كل من ممفيس ديباي في الدقيقة (24) وجورجينو فينالدوم هدفين في الدقيقتين (51 و58).

وبهذا الانتصار حسم منتخب هولندا تأهله إلى دور ثمن النهائي في صدارة المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة 9 نقاط بينما ودعت مقدونيا البطولة في أول مشاركة في تاريخها بثلاث هزائم.

انطلقت صافرة بداية المباراة من حكم الروماني “إشتفان كوفاتش” في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت عمان.

باغت منتخب مقدونيا نظيره الهولندي بالهدف الأول في الدقيقة التاسعة عن طريق إفان ترسكوفسكي ولكن أُلغي بداعي التسلل.

واصلت مقدونيا عرضها الهجومي وكاد ألكسندر ترايكوفسكي يفتتح التسجيل بتسديدة رائعة في الدقيقة (22) من من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة من بانديف لولا ارتطامها بالقائم الأيسر لمرمى ستيكلنبرج.

وجاء رد منتخب هولندا قاسيًا حيث السجل الهدف الأول من أول فرصة حقيقية في الدقيقة (23) عن طريق ممفيس ديباي بعد انطلاقة رائعة من هجمة مرتدة قادها دنيايل مالين.

وكانت هولندا قريبة من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة (28) حينما أرسل ديباي تمريرة رائعة إلى دنيايل مالين الذي أرسل كرة عرضية أرضية من يسار منطقة الجزاء إلى دومفريس سددها من انفراد تام لكن تصدى لها حارس المرمى.

وفي الشوط الثاني واصل جورجينيو فينالدوم إبداعاته رفقة منتخب هولندا ونجح في تسجيل هدفين، وجاء الأول في الدقيقة (51) حينما تلقى تمريرة من ديباي من الجهة اليسرى قابلها بتسديدة مباشرة في شباك مقدونيا.

بينما أحرز الهدف الثاني في الدقيقة (58) بعد ثنائية رائعة بين دانيال مالين وديباي الذي سدد كرة قوية ارتدت من يد الحارس إلى فينالدوم ليضعها في الشباك بسهولة.

وأرتقى فينالدوم إلى صدارة ترتيب الهدافين برصيد 3 أهداف بالتساوي مع مهاجم منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو ومهاجم منتخب التشيك باتريك شيك.

وكان فينالدوم قريب للغاية من تسجيل الهاترك والرابع لهولندا في الدقيقة (63) بعد انطلاقة رائعة من الظهير الأيسر الذي أرسل كرة عرضية إلى فينالدوم ليسددها باتجاه المرمى ولكنها جاورت القائم.

ومرت باقي دقائق المباراة دون هجمات خطرة من جانب المنتخبين ليطلق الحكم صافرة النهاية بفوز منتخب هولندا على مقدونيا بثلاثية نظيفة.

شاهد فيديو اهداف مباراة هولندا ومقدونيا في يورو 2020