كوبا أمريكا | جلبوا فتيات ليل.. فضيحة أخلاقية تهز كيان منتخب تشيلي

سلطت صحيفة ماركا الإسبانية، الضوء حول فضيحة مدوية حدثت داخل فندق المنتخب التشيلي، المشارك حاليا في بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم التي تستضيفها البرازيل.

وأكدت التقارير الوارد، أن ستة لاعبين من قوام المنتخب التشيلي، دعوا فتيات ليل إلى الفندق الذي يقيم فيه الفريق بأكمله، من أجل إقامة علاقات معهن.

ووفقًا لصحيفة ماركا، فإن المدير الفني للمنتخب التشيلي، مارتن لاسارتي، يفكر جديًا في الاستقالة، ومعاقبة المتورطين من خلال فصلهم وإرسالهم إلى تشيلي.

وقالت الصحيفة الإسبانية:” أن بعض أسماء المتورطين في الفضيحة، جميعهم من نجوم الفريق والذين يتواجدون بشكل مستمر في التشكيل الأساسي، يتقدمهم نجم إنتر ميلان، أرتورو فيدال، وجان مينايس، وغاري ميديل، وبابلو جالدامس، وبابلو أرانجويز، وإدواردو فارغاس” .

وكان اتحاد أمريكا الجنوبية “كونميبول” استنكر دخول مصفف شعر إلى الفندق لقص شعر ميديل وفيدال، في إجراء تم تأكيده بعد أن تبادل اللاعبان الصور في منتصف الجلسة، والتي من أجلها تغريم الاتحاد التشيلي لكرة القدم والطاقم التدريبي للمنتخب التشيلي 30 ألف دولار بسبب خرق الفقاعة الصحية.

وتابعت الصحيفة :” لا ينبغي على أي شخص سواء مصفف الشعر أو غيره أن يكون على اتصال باللاعبين، حيث ستتم معاقبة المتورطين ماليا، كما تنص لوائح البطولة” .

والجدير بالذكر أن، تشيلي تتصدر حاليًا المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بعدما تعادلت مع الأرجنتين 1-1 في الجولة الأولى، وفازت على بوليفيا 1-0 في الثانية.