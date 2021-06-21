شكرا لقرائتكم خبر عن أشغال شاقة في الإسماعيلي قبل مواجهة سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تدريباته مساء اليوم الإثنين، على ملعب الإسماعيلية، في إطار استعدادات الفريق لمواجهة سموحة.

المران اشتمل على مجموعة من الوحدات البدنية المكثفة سعيا للارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين، كما تطرق المران لتدريبات خططية وسط تعليمات مستمرة من الجهاز الفني.

واختتم المران بتقسيمة تم إيقافها عدة مرات من أجل تصحيح الأخطاء وظهرت حالة كبيرة من الاصرار والتحفز على نيل ثقة الجهاز الفنى.

ويلتقي الإسماعيلي مع سموحة، الأحد المقبل، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.