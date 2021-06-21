إصابة تنهي مشوار ديمبلي بيورو 2020

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وشارك لاعب برشلونة بديلا خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 1 / 1 بين المنتخبين المجري والفرنسي وتصدى القائم لتسديدة منه قبل أن يخرج مصابا قبيل انتهاء المباراة.
وأشار بيان الاتحاد الفرنسي «خضع ديمبلي للفحص بالأشعة في أحد مستشفيات بودابست الأحد الماضي. وقت التعافي لا يتوافق مع استمرار ديمبلي بالفريق المنافس حاليا في يورو 2020».
وأضاف «بعد التحدث مع اللاعب وطبيب الفريق فرانك لو جال، وافق المدير الفني للمنتخب الفرنسي ديدييه ديشان على خروج عثمان ديمبلي من معسكر الفريق».
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