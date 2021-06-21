الطائي يدعم صفوفه بحارس منتخب بلغاريا

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وسبق أن شارك مارتن لوكوف (29 عاما) مع عدة أندية بلغارية مثل لوكوموتيف بلوفديف ودوناف 2010 وفريق أوبوريشت وبيرين رازلوغ وفريق فيتوشا بيستريتسا، كما سبق وأن شارك كحارس أساسي مع المنتخب البلغاري في دوري الأمم الأوروبية.
وينتظر أن تعلن إدارة النادي خلال اليومين المقبلين عن اتمام عدد من الصفقات مع لاعبين محليين وأجانب.
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