شكرا لقرائتكم خبر الطائي يدعم صفوفه بحارس منتخب بلغاريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكملت إدارة نادي الطائي أول التعاقدات الأجنبية لدعم الفريق الأول في مشواره المقبل بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك من خلال التعاقد رسميا مع الحارس البلغاري مارتن لوكوف للاستفادة من خبراته العريضة.

وسبق أن شارك مارتن لوكوف (29 عاما) مع عدة أندية بلغارية مثل لوكوموتيف بلوفديف ودوناف 2010 وفريق أوبوريشت وبيرين رازلوغ وفريق فيتوشا بيستريتسا، كما سبق وأن شارك كحارس أساسي مع المنتخب البلغاري في دوري الأمم الأوروبية.

وينتظر أن تعلن إدارة النادي خلال اليومين المقبلين عن اتمام عدد من الصفقات مع لاعبين محليين وأجانب.