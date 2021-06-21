بافاريا ترحب بالاستضافة بدلا من إنجلترا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن رئيس حكومة ولاية بافاريا ماركوس زودر استعداد مدينة ميونخ (عاصمة الولاية) لأن تصبح مكانا بديلا لمباريات بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) حال نقلها من إنجلترا بسبب وضع كورونا هناك. يشار إلى أن أعداد الإصابة بعدوى فيروس كورونا في بريطانيا عادت للارتفاع على نحو ملحوظ مرة أخرى بسبب متحور الفيروس (دلتا).



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