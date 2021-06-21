عزلة طبرقة.. إغراء للأهلي أم قلق؟

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وأكد المصدر المسؤول بالمقر أن قرار الحظر لن يعيق استقبال بعثة الأهلي شريطة أن يقوم جميع أفرادها بإجراء الفحوصات اللازمة والمعنية بالبروتوكولات الصحية لفيروس كورونا، مبينا في الوقت نفسه، أن مدينة طبرقة من المدن التي لا يشملها الحظر، كما أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المدينة قليلة جدا، مبينا أن مقر
المعسكر سيكون في منطقة معزولة عن المناطق المزدحمة بالسكان.
كما ذكر المصدر أن مقر المعسكر لا يوجد به مطار، مشيرا إلى أنه سيكون أمام بعثة الأهلي قطع 170 كلم بالحافلة (ساعتان ونصف الساعة) من مطار تونس الدولي وحتى مقر المعسكر.
بدوره طالب رئيس النادي ماجد النفيعي الإدارة التنفيذية لكرة القدم بوضع حلول عاجلة وخيارات بديلة لإقامة معسكر الفريق تحسبا للظروف التي قد تتسبب في إلغاء إقامته في تونس.
يذكر أن الأهلي قرر في وقت سابق إقامة معسكره الإعدادي للموسم المقبل في مدينة طبرقة التونسية بعد أن اطلع المدير التنفذي لكرة القدم موسى المحياني على مقر المعسكر وما يحتويه من مرافق تمكنه من احتضان تحضيرات الفريق التي تبدأ مطلع يوليو المقبل وتستمر 21 يوما.
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