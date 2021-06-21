شكرا لقرائتكم خبر عن أنشيلوتي يستعد لإطلاق «سيرجنت اللياقة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

يبحث الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الجديد عن خطة لزيادة رشاقة الفريق قبل انطلاق الليجا في 13 أغسطس المقبل.

ويعتقد أنشيلوتي أن ال33 لاعباً في الفريق ليسوا جميعاً مطابقين للمواصفات الصارمة التي يعتمدها ال«سيرجنت» أنتونيو بنتوس مدرب اللياقة العائد للنادي الملكي.

ويواجه اللاعبون الذين يعانون من إصابات متكررة خطر الرحيل كما حدث مع القائد سيرجيو راموس لأن بنتوس سيخضع النجوم لضعف التمرينات وذلك لتقليل فرص تكرار الإصابة في الموسم.

ووصفت ماركا المقربة من الريال بنتوس بال«سيرجنت» (الرقيب) لأنه يركز على نقاط الألم عند اللاعب وقد قدم بنتوس للريال أول مرة في 2016 عندما كان زيدان مدرباً وساعده على رفع 3 ألقاب أوروبية، وبعد رحيل زيزو في 2018 بقي بنتوس، لكن المدرب الجديد لوبيتيجي قلص صلاحياته، وعندما عاد زيدان لم تعد العلاقة مع بنتوس كما في الماضي ما أجبره على الرحيل والعمل مع كونتي في إنتر ميلان بطل إيطاليا.

وأعلن الريال رسمياً عودة بنتوس لبيان أهمية تقليص الإصابات التي ضربت الفريق 60 مرة الموسم الماضي، فيما قدم أنشيلوتي موعد لحاق اللاعبين بتمرينات قبل الموسم إلى 5 يوليو المقبل باستثناء المشاركين في يورو 2020.