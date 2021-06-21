شكرا لقرائتكم خبر عن بيكهام يخطط لبناء فندق للخفافيش والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يخطط النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام لبناء فندق تأوي إليه الخفافيش والطيور وذلك لضمان التنوع البيئي في مزرعته بكوتسوولدز.

وعلى مدى السنوات الأخيرة بنى بيكهام بحيرة في المزرعة وتلالاً للمحافظة على خصوصية العائلة ناهيك عن ساونا وحوض حمام سباحة وملعب كرة وواجه اعتراضاً من سكان المنطقة حول بعض قراراته.

وعلى مالك إنتر ميامي الأمريكي التقدم بتقرير مفصل للبلدية عن فندق الخفافيش الذي لن يبدأ العمل ببنائه إلا في نهاية أغسطس عقب انتهاء موسم تكاثر الطيور مع مراعاة تقليل الإضاءة في الفندق بهدف تقليل التلوث البيئي والمحافظة على مناخ الخفافيش في الكهوف.