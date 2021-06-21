الرجاء المغربي يحسم الجدل في صفقة انتقال سفيان رحيمي للأهلي.. بيام رسمي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف نادي الرجاء المغربي عن موقفه من العروض التي يتلقاها خلال الفترة الحالية من بعض الأندية وعلى رأسها الأهلي بشأن انتقال سفيان رحيمي خلال الميركاتو الصيفي، ونفى النادي في بيان رسمي دخول الإدارة في مفاوضات لانتقال أي من لاعبيها الى الأندية المصرية خلال رحلة الفريق بالقاهرة قبل أيام لملاقاة نادي بيراميدز في ذهاب نصف نهائي مسابقة الكونفدرالية الافريقية والتي انتهت بالتعادل السلبي أمس بين الفريقين.

وأوضح النادي في بيان رسمي له أنه لا توجد مفاوضات بشأن بيع لاعب أو أكثر كما نفى عقد أية اجتماعات على مستوى المسئولين بشأن انتقال أي من نجوم الفريق المغربي خلال الفترة الماضية.

نص البيان





وارتبط اسم سفيان رحيمي مهاجم الرجاء المغربي بالانتقال الى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وسط بعد تألق اللاعب في منتخب المحليين في البطولة القارية الماضية وانضمامه الدائم لصفوف أسود الأطلسي مؤخراً وقدرته على قيادة فريقه لنصف نهائي الكونفدرالية.

في سياق متصل، أكد سفيان رحيمى، نجم فريق الرجاء المغربي المرشح للانضمام إلى النادى الأهلي، أنه لا يفكر فى الوقت الحالى إلا فى مشاركته بالبطولات مع فريقه المغربى، وأنه لا يخطط للرحيل لأى نادٍ آخر، وقال سفيان رحيمى عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، "أنفى نفيًا قاطعًا كل ما نسب إلى بعد لقاء أمس، وأؤكد أننى لم أحادث أى صحفى بعد المقابلة".

وأضاف نجم الرجاء المغربي، "كما أغتنم الفرصة لتكذيب كل ما أشيع فى الأسابيع الماضية حول مستقبلي، أنا لاعب فى الرجاء الرياضي، وأحترم وأقدر الجماهير الرجاوية على مساندتها، وأؤكد أن كل تركيزى منصب على الاستحقاقات المقبلة.. ديما رجا".