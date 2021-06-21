شكرا لقرائتكم خبر عن هولندا تهزم مقدونيا الشمالية بثلاثية في ليلة تألق فينالدوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن منتخب هولندا من مواصلة تقديم مستوياته الرائعة في دور المجموعات من يورو 2020 بهزيمة مقدونيا الشمالية بثلاثة أهداف دون رد.

وسيطر الطواحين على الكرة في معظم أوقات اللقاء وجاء هدف التقدم عن طريق ممفيس ديباي في الدقيقة 24، فيما أضاف لاعب الوسط المتألق فينالدوم الهدفين الثالث والرابع 51 و58.

وبهذا الترتيب تُنهي هولندا دور المجموعات في المركز الأول بـ9 نقاط فيما تأتي النمسا في الوصافة برصيد 6 نقاط، وتحتل أوكرانيا المركز الثالث بعدما جمعت 3 نقاط، وتتذيل مقدونيا الشمالية الترتيب بدون نقاط.