شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء المغربي ينفي مفاوضات الأهلي لضم سفيان رحيمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى نادي الرجاء المغربي مفاوضات النادي الأهلي مع الفريق المغربي لضم نجم الفريق سفيان رحيمي.

وقال نادي الرجاء في بيان رسمي على صفحته على فيس بوك: «ينفي نادي الرجاء الرياضي كل الشائعات التي صاحبت الرحلة الأخيرة للنادي إلى القاهرة والتى تزعم إقامة مفاوضات بشأن انتقال لاعب أو أكثر من لاعبي الفريق الأول بحضور مجلس إدارة النادي».

وتابع النادي في بيانه: «ويؤكد نادي الرجاء الرياضي تركيزه الكامل على استعدادات الفريق للمنافسة في البطولات التي يشارك فيها».