شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الأهلي: عرض ألماني لضم أليو ديانج مقابل 8 ملايين يورو ..«فيديو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى النادي الأهلي عرضاً مغرياً من أحد الأندية الألمانية لضم لاعب الوسط أليو ديانج خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وفقاً لما قاله أمير هشام مقدم برنامج «التريند».

وأضاف عبر القناة الرسمية للنادي «العرض وصل قبل بداية بطولة كأس العالم للأندية وبلغت قيمته 8 ملايين يورو».

وأكد المذيع بقناة الأهلي أن الإدارة الحمراء قررت رفض العرض الكبير والتمسك ببقاء أليو ديانج خلال الفترة المقبلة للحفاظ على قوام الفريق.

ويقدم المالي أليو ديانج مستويات قوية خلال الفترة الماضية وهو ما جعله محط أنظار عدد من الأندية العربية والأوروبية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.