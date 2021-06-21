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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كيف تسبب محرز في تعاسة سترلينج؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 يونيو 2021
متابعات_ السعودية نيوز
لم تكن بطولة يورو 2020 كافية لرحيم سترلينج، نجم المنتخب الإنجليزي، لينسى أزمته في ناديه مانشستر سيتي، بسبب الجزائري رياض محرز.
سترلينج ابتعد عن التشكيلة الأساسية لفريق مانشستر سيتي خلال الموسم الماضي بسبب رياض محرز، الذي نجح في الحصول على مقعد أساسي في تشكيلة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، بعدما كان اللاعب الإنجليزي ضامنا لهذا المركز.
وخلال وجوده مع المنتخب الإنجليزي في بطولة يورو 2020، عاد سترلينج للحديث عن وضعيته في مانشستر سيتي بشكل غير مباشر، بالتأكيد على أنه لا يشعر بالسعادة سوى عندما يلعب بشكل أساسي.
وقال اللاعب الإنجليزي: "عندما لا تلعب لا تكون سعيدا، أنا هكذا، حيث أستمتع بكرة القدم عندما أشارك، وهو ما أقوم به حاليا رفقة منتخب بلادي".
وأضاف: "عندما لا تلعب لا تكون سعيدا، كنت هكذا منذ صغري، حيث لا أشعر بالسعادة إلا عندما أتواجد فوق أرضية الملعب".
وتشير العديد من التقارير إلى أن سترلينج سيرحل عن مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل بحثه عن الحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسي.