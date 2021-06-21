كيف تسبب محرز في تعاسة سترلينج؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 يونيو 2021

متابعات_ السعودية نيوز

لم تكن بطولة يورو 2020 كافية لرحيم سترلينج، نجم المنتخب الإنجليزي، لينسى أزمته في ناديه مانشستر سيتي، بسبب الجزائري رياض محرز.



سترلينج ابتعد عن التشكيلة الأساسية لفريق مانشستر سيتي خلال الموسم الماضي بسبب رياض محرز، الذي نجح في الحصول على مقعد أساسي في تشكيلة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، بعدما كان اللاعب الإنجليزي ضامنا لهذا المركز.

وخلال وجوده مع المنتخب الإنجليزي في بطولة يورو 2020، عاد سترلينج للحديث عن وضعيته في مانشستر سيتي بشكل غير مباشر، بالتأكيد على أنه لا يشعر بالسعادة سوى عندما يلعب بشكل أساسي.

وقال اللاعب الإنجليزي: "عندما لا تلعب لا تكون سعيدا، أنا هكذا، حيث أستمتع بكرة القدم عندما أشارك، وهو ما أقوم به حاليا رفقة منتخب بلادي".

وأضاف: "عندما لا تلعب لا تكون سعيدا، كنت هكذا منذ صغري، حيث لا أشعر بالسعادة إلا عندما أتواجد فوق أرضية الملعب".

وتشير العديد من التقارير إلى أن سترلينج سيرحل عن مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل بحثه عن الحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسي.