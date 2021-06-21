بعد بيان "فيفا".. 3 سيناريوهات تحسم موقف فرجاني ساسي مع الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الاتحاد الدولي لكرة لقدم "فيفا" عن صحة موقف الزمالك فى قضية التونسي فرجاني ساسي، بعدما كشف اللاعب انتهاء عقده بنهاية شهر مايو الماضى، قبل إعلان "فيفا" مواعيد انتهاء الموسم الكروى رسميا فى كل دول العالم.

وجاء فى الإعلان موعد انتهاء الموسم فى مصر والذى يوافق 26 أغسطس المقبل.



فرجاني ساسي مع الزمالك



ووفقا لبيان فيفا، فإن الموقف القانوني لعقد فرجاني ساسي في صالح الزمالك، حيث يفرض الاتحاد الدولي علي ساسي الحضور للقاهرة والمشاركة مع الزمالك حتى نهاية الموسم في 26 أغسطس المقبل، وفى حال غيابه عن الفريق يحق للزمالك تقديم شكوى ضد اللاعب رسميا. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".



وبعد بيان الفيفا أصبح أمام فرجاني ساسي 3 سيناريوهات لحسم مصيره مع الزمالك وهى كالتالي:



تجديد عقده والاستمرار مع الزمالك



السيناريو الأول سيكون توقيع فرجاني ساسي على عقود التجديد للزمالك وغلق هذا الملف نهائيا، ليتأكد استمراره لمواسم جديدة، دون النظر لموعد انتهاء الموسم الحالي حيث لن يكون هناك داعى لذلك.



استمراره لنهاية الموسم ورحيله بعدها



السيناريو الثاني سيكون برضوخ فرجاني ساسي لقرار الفيفا واستمراره مع الزمالك لنهاية الموسم الحالي ثم رحيله، ولكن في هذه الحالة سيواجه أزمة كبرى في تحديد وجهته المقبلة نظرا لغلق القيد فى الدوريات المهمة، وبالتالى سيكون مهدداً بعدم الانضمام لأى نادٍ حتي شهر يناير المقبل.



رفضه القرار والمطالبة ببطاقة دولية مؤقتة



فيما سيكون السيناريو الثالث هو رفض فرجاني ساسي قرار الفيفا وتمسكه بالرحيل في الوقت الحالي ومطالبته بالحصول علي بطاقة دولية مؤقتة لحين حسم خلافه مع نادي الزمالك، حيث سيتقدم النادي بشكوي ضد اللاعب حال لجوئه لهذا السيناريو نظرا للتمسك بوجوده لآخر لحظة.