فضيحة جنسية تهز منافسات بطولة "كوبا أمريكا 2021".. 6 لاعبين بمنتخب تشيلي يدعون فتيات ليل لمقر إقامتهم

الشارقة - اميمة ياسر - في واقعة كروية مؤسفة، وقع منتخب تشيلي في فضيحة كبيرة هزت منافسات بطولة كوبا أمريكا 2021، بعد أن دعا ستة لاعبين من لاروخا، فتيات ليل إلى غرف فندق "جراند أوتيل أودارا" المقيم فيه الفريق بأكمله، من أجل إقامة علاقات معهن.



مقر إقامة معسكر تشيلي

وهو الأمر الذى أحدث إرتباكاً شديداً في معسكر منتخب تشيلي، في الوقت الذى يخوض فيه منتخب لاروخا منافسات بطولة كوبا أمريكا.

وذكرت صحيفة "ماركا"الإسبانية، أن عدد من الأسماء الثقيلة داخل منتخب تشيلي، تورطت في فضيحة جنسية، وعلى رأسهم أرتورو فيدال نجم إنتر ميلان، وجان مينايس، وجاري ميديل، وبابلو جالدامس، وبابلو أرانجويز، وإدواردو فارجاس.



منتخب لاروخا

وأضافت الصحيفة، إن سداسي منتخب تشيلي، قاموا بدعوة فتيات ليل إلى فندق الإقامة لإقامة علاقات معهن، وهو الأمر الذى أثار إستياء الاتحاد التشيلي لكرة القدم، والجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي.

وامتداداً لحالة عدم الانضباط والتسيب داخل معسكر تشيلي، اخترق لاروخا الفقاعة الصحية لبطولة كوبا أمريكا، بعد دخول مصفف شعر إلى مقر إقامة لاروخا قبل مباراة بوليفيا. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".



واستنكر اتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول"، دخول مصفف شعر إلى الفندق لقص شعر ميديل وفيدال، في إجراء تم تأكيده بعد أن تبادل اللاعبان الصور في منتصف الجلسة، والتي من أجلها تم تغريم الاتحاد التشيلي لكرة القدم والطاقم التدريبي للمنتخب التشيلي 30 ألف دولار بسبب خرق الفقاعة الصحية.



ولا ينبغي على أي شخص سواء مصفف الشعر أو غيره أن يكون على اتصال باللاعبين، حيث ستتم معاقبة المتورطين ماليا، كما تنص لوائح البطولة.



لاسارتي مدرب تشيلي



وترتيباً على ذلك، قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، نقلا عن الصحافة التشيلية، إن مارتن لاسارتي، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي والذى يشغل حاليا منصب مدرب المنتخب التشيلي، يفكر جدياً فى الاستقالة، ومعاقبة المتورطين من خلال فصلهم وإرسالهم إلى تشيلي.



وأكدت تقارير صحفية، أن الاتحاد التشيلى لكرة القدم استقر على توقيع غرامات مالية على اللاعبين المتورطين فى الفضيحة الجنسية، والتى فجرتها بعض وسائل الإعلام خلال المشاركة فى بطولة كوبا أمريكا.



وكشفت تقارير صحفية إسبانية، عن فضيحة مدوية فى المنتخب التشيلي المشارك حالياً في كوبا أمريكا التى تستضيفها البرازيل خلال الفترة الجارية، بتورط 6 لاعبين على الأقل من منتخب "بلاروخا" فى دعوة "فتيات ليل" إلى غرف فندق "جراند أوتيل أودارا" المقيم فيه الفريق بأكمله، من أجل إقامة علاقات معهن.



وأكدت صحيفة " jawapos " التشيلية، أن الاتحاد قرر تغريم كل لاعب تورط فى الفضيحة التى أصبحت حديث العالم ووسائل التواصل الاجتماعى 30 ألف دولار.