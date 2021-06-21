درع الزمالك في محل أنتيكات.. وصاحب المحل: مشجع باعه بـ«50 جنيه».. والفيفا يعلن موقفه بشأن ساسي



الشارقة - اميمة ياسر - في واقعة غريبة من نوعها، وسط أواني نحاسية قديمة عفا عليها الزمن وأجراس بالية من عقود ولت وعملات معدنية تعود لحقائب مختلفة من تاريخ مصر معروضة في محل لبيع الأنتيكات بمنطقة الزمالك، تجد درعا دائريا مدون عليه «إهداء من نادي الزمالك»، ولكن السؤال الذي يبدر في ذهن مرتادي المحل، ما الذي أتى بدرع نادي الزمالك هنا، وهو ما يجيب عنه صاحب المحل في السطور التالية.

مشجع باع درع النادي بـ50 جنيها

منذ سنوات عدة يعمل محمد حربي، من منطقة الزمالك في مجال الأنيتكات، يعلم جيدا قيمة كل ما هو قديم ويسعى إلى امتلاكه، وخلال سنوات عمله التي تمتد إلى عشرة أعوام في ذلك المجال، لم يستطع أن ينسى قصة درع الزمالك وتفاصيل شرائه، على الرغم من تعامله مع الكثير من الزبائن الذين يعرضون عليه بين الحين والآخر مقتنياتهم القديمة للتربح منها، لم يجد تفسيرا لإقدام مشجع زملكاوي على بيع درع ناديه الذي أهداه منذ سنوات بثمن زهيد. حسبما نشر موقع "الوطن".

يقول حربي، «مكنتش مصدق إنه عايز يبيعه، ولما قولتله هاخده منك بـ 40 جنيه قالي لا خليها 50 وحلال عليك، أنا مكنتش عايزه أصلا، رغم إني عارف قيمته كويس لكن هعمل بيه إيه، لكن لما لاقيته وافق على السعر القليل ده، قلت مش هيخسر، ولو ملقتش زبون له هسيبه عندي زينه وخلاص». ولم يتأكد موقع "" من حقيقية وصدق حديث البائع، حتى كتابة تلك السطور.

قبل سنوات جاء إلى «حربي» ذلك المشجع ومعه الدرع يضعه في كيس بلاستيك كي يخفيه عن الأنظار وعرضه للبيع عليه: «معايا حاجه حلوة ليك»، ليرد «حربي» قائلا: «يبقى معاك عملات قديمة نادرة»، وهنا ضحك المشجع وقال له: «مش للدرجة دي».

أخرج ذلك المشجع «الدرع» الذي يحمل شعار نادي الزمالك ومدون عليه أنه إهداء من نادي الزمالك للألعاب الرياضية، وعرضه على «حربي» الذي لم يكن متحمسا لذلك الأمر في البداية ولكنه وافق علي هذا العرض بعدما وجد ثمنه منخفضا: «من وقت ما اشتريته وأنا معلقه جنبي ومفيش حد من أصدقائي الزملكاوية قالي هاخده ولو بـ 20 جنيه».

وفي سياق آخر، أعلن الاتحاد الدولي لكرة لقدم فيفا مواعيد انتهاء الموسم الكروي رسميا في كل دول العالم، وجاء في الإعلان موعد انتهاء الموسم في مصر، والذي يوافق 26 أغسطس المقبل.

ووفقا لبيان الفيفا فإن الموقف القانوني لعقد فرجاني ساسي في صالح الزمالك، حيث يفرض الاتحاد الدولي علي ساسي الحضور للقاهرة، والمشاركة مع الزمالك حتى نهاية الموسم في 26 أغسطس المقبل وفي حالة غيابه عن الفريق يحق للزمالك تقديم شكوى ضد اللاعب رسميا.

من جانبه أكد وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن الموعد المعلن لانتهاء الدوري على موقع الفيفا، بناء على بيانات تمت إضافتها على سيستم الفيفا وهي صحيحة وفقا لآخر تحديث من جانب اتحاد الكرة. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وأكد العطار أنه وفقا لما هو معلن فإن الموقف القانوني للزمالك صحيح لانتهاء عقد فرجاني ساسي في نهاية الموسم الموافق 26 أغسطس المقبل.