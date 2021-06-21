موهبة أودينيزي الصاعدة يجرى جراحة بنجاح بعد إصابته مع شباب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أجرى صلاح الدين باشا، لاعب منتخب مصر للشباب والمحترف في أودينيزي الإيطالي، مساء اليوم الإثنين، عملية جراحية بعد إصابتع أمس خلال مشاركته أمام النيجر بكأس العرب للشباب.

وتعرض صاحب الـ 18 عامًا للإصابة بكسر في الترقوة خلال مواجهة مصر والنيجر أمس الأحد، في افتتاح كأس العرب للشباب، لينقل إلى المستشفى بعد تعرضه للإصابة.

وحرص أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة على زيارة اللاعب صلاح باشا في المستشفى وتقديم الشكر للطاقم الطبي، ووجه على ضرورة تقديم كل المساعدة للاعب والتواصل مع ناديه.

وظهر "باشا" ضمن القائمة النهائية لفريق أودينيزي في مواجهة سامبدوريا، ضمن منافسات الأسبوع الـ37 للدوري الإيطالي.

وتواجد صاحب الـ (18 عاما) بين بدلاء أودينيزي بالقميص الذي يحمل الرقم 68، ليدون أول ظهور له مع أودينيزي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي "سيريا آ".

وفي الموسم الماضي دخل صلاح باشا قائمة المباريات مع الفريق الأول أمام سامبدوريا وإنتر ميلان في مباريات الدوري الإيطالي.

وكان صلاح الدين وشقيقه ريتشارد ضمن قطاع الناشئين بالأهلي مع فريق 2002، قبل أن يسافر الثنائي من مصر إلى إيطاليا في عام 2018 لخوض التدريبات في صفوف أودينيزي.

وسبق للأهلي التعاقد مع صلاح الدين وريتشارد من صفوف فريق شرم الشيخ عام 2016.

يذكر أن الثنائي ريتشارد وصلاح الدين ولدا لأب مصري وأم إيطالية.