الرجاء المغربي ينفي رسميًا وجود مفاوضات بالقاهرة لرحيل لاعبيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أصدر نادي الرجاء المغربي بيانًا، نفى خلاله ما تردد حول وجود مفاوضات مع أندية أخرى مع لاعبيه خلال تواجده في العاصمة المصرية، القاهرة، لمواجهة بيراميدز بذهاب قبل نهائي كأس الكونفدرالية.

ووفقًا للبيان الذي نشره الرجاء عبر منصاته الإلكترونية، فإن ما وصفه بـ"الشائعات" حول وجود مفاوضات لانتقال لاعب أو أكثر من الفريق، لا أساس لها من الصحة.

وكانت تقارير إعلامية مصرية قد أشارت في وقت سابق، إلى وجود اتفاق بين الأهلي والرجاء خلال الأيام الماضية، لانتقال سفيان رحيمي لاعب الفريق المغربي للعب بالدوري المصري.

وقال الرجاء في بيانه:

"ينفي نادي الرجاء الرياضي كل الإشاعات التي صاحبت الرحلة الأخيرة للنادي إلى القاهرة، والتي تزعم إقامة مفاوضات بشان انتقال لاعب أو أكثر من لاعبي الفريق الأول بحضور أعضاء المكتب المديري حسب بعض الروايات، وبحضور اللاعبين حسب روايات أخرى.

ويؤكد نادي الرجاء الرياضي تركيزه الكامل حاليًا على الاستحقاقات الهامة للفريق، والمنافسة بتظافر جمهور جميع مكونات النادي".