ديباي يدخل صراع هدافي يورو بهدف في مقدونيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

سجل ممفيس ديباي مهاجم منتخب هولندا، هدفًا لفريقه في شباك مقدونيا الشمالية، بالجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة لكأس أمم أوروبا "يورو 2020".

هدف ديباي جاء في الدقيقة 24 من الشوط الأول، بعد انطلاقة رائعة من جانب دونيل مالين الذي لعب كرة ثنائية مع مهاجم هولندا في مناسبتين.

وانتهت الثنائية الثانية عند ديباي الذي سدد كرة أرضية بعد نجاحه مع زميله في اختراق دفاع مقدونيا بالسرعات والتمريرات، ليسجل الهدف الأول للطواحين.

ورفع ديباي رصيده التهديفي في يورو 2020 إلى هدفين بعدما سجل أول أهدافه في شباك النمسا خلال اللقاء الماضي، بينما غاب عن التسجيل في أول مواجهة بالمجموعات ضد أوكرانيا.

ويتنافس ديباي على صدارة هدافي يورو 2020 مع الثنائي باتريك شيك وكريستيانو رونالدو لاعبي التشيك والبرتغال، بعد تسجيلهما لثلاثة أهداف حتى الآن.

الجدير بالذكر أن ديباي كان قد أتم انتقاله إلى صفوف برشلونة منذ أيام قليلة ماضية، في صفقة أبدى فرانك دي بور المدير الفني لهولندا ترحيبه وسعادته بها.