في ظهوره الأخير دوليًا.. تكريم بانديف قبل لقاء مقدونيا وهولندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي

حرص لاعبو منتخب هولندا على تكريم جوران بانديف نجم منتخب مقدونيا الشمالية، قبل انطلاق المواجهة التي تأتي ضمن الجولة الأخيرة في المجموعة الثالثة في بطولة "يورو 2020".

وظهر صاحب الـ 37 عاما لأول مرة مع مقدونيا الشمالية في يونيو 2001، ومن المقرر أن يخوض أخر مباراة دولية له اليوم أمام هولندا بعد مسيرة استمرت 20 عاما بقميص المنتخب المقدوني.

وقبل أيام، أكد بانديف أنه سيعتزل اللعب الدولي عقب مواجهة منتخب بلاده لنظيره الهولندي.

وتلتقي مقدونيا الشمالية مع هولندا في مباراة للشهرة فقط، بعدما ودعت البطولة التي تشارك فيها للمرة الأولى في تاريخها، عقب خسارتها 1 / 3 أمام النمسا في الجولة الأولى، ثم 1 / 2 أمام أوكرانيا في الجولة الثانية، لتتذيل ترتيب المجموعة الثالثة بلا نقاط.

ويعتبر بانديف أيقونة كرة القدم في مقدونيا الشمالية بعد أن لعب لسنوات على أعلى مستوى، حيث توج بالثلاثية (الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا) مع إنتر عام 2010، وهو اللاعب الأكثر مشاركة مع المنتخب المقدوني والهداف التاريخي للفريق.