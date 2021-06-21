مصدر بالزمالك لمصراوي: لدينا اتفاق لتجديد عقد زيزو.. واللاعب يرحب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد مصدر بنادي الزمالك، أن اللجنة التي تدير النادي، توصلت لاتفاق مبدئي مع أحمد سيد زيزو لاعب الفريق، بشأن تجديد تعاقده مع الفريق.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "عقدنا أكثر من جلسة مع زيزو ووالده خلال الساعات الماضية، وهناك إتفاق مبدئي على تجديد عقد اللاعب وترحيب بعد اقتراب وجهات النظر".

وأضاف المصدر -الذي رفض ذكر اسمه: "سيتم عقد جلسة أخيرة عقب مباراة مصر للمقاصة في بطولة كأس مصر من أجل إنهاء الاتفاق بشكل رسمي ثم الإعلان عن كافة التفاصيل".

ويعمل نادي الزمالك في الفترة الحالية على تجديد عقود لاعبيه، للحفاظ على قوام الفريق، حيث سبق وأعلن الزمالك عن تجديد عقد محمود حمدي الونش مدافع الفريق حتى 2025.

جدير بالذكر أن الزمالك يواجه نظيره مصر المقاصة، غدا الثلاثاء، ضمن منافسات دور ربع النهائي في كأس مصر.