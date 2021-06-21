موعد مباراة الارجنتين وباراجواي فى كوبا أمريكا 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على القنوات الناقلة وموعد مباراة الارجنتين وباراجواي فى الجولة الثالثة ضمن المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا 2020 والمؤجلة الى 2021 بسبب تداعيات فيروس كورونا كوفيد 19.

يحتضن ستاد ماني جارينشا الوطني بمدينة برازيليا بالبرازيل مواجهة الارجنتين وباراجواي ضمن منافسات المجموعة الثانية والتي تضم منتخبات تشيلسي وأورجواي وبوليفيا.

يحين موعد مباراة الارجنتين وباراجواي صباح يوم الثلاثاء الموافق 22 يونيو 2021 وتنطلق صافرة بداية اللقاء فى تمام الساعة 2:00 صباحاً بتوقيت مصر، 3:00 بتوقيت السعودية، 00:00 بتوقيت جرينتش.

وتنقل مباراة الارجنتين وباراجواي فى كوبا أمريكا 2020 على قناة بي إن سبورت ماكس 5، 6 بصوت المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف، كما تنقل على قناة سبورت تي في البرتغالية، بالإضافة الى قناة سكاي سبورت سيريا آ الايطالية.

ويتقاسم منتخب الأرجنتين صدارة المجموعة الثانية مع تشيلي ولكل منهما 4 نقاط، بينما يحتل باراجواي المركز الثالث بثلاث نقاط جمعها من الفوز على بوليفيا في المباراة الأولى.

يدخل رفاق ليونيل ميسي المباراة بهدف الفوز لحسم مسألة التأهل بفوز ثانٍ يضمنون به الوصول إلى الدور الثاني من مسابقة كوبا أمريكا، وحقق راقصو التانجو فوزاً ثميناً فى الجولة الثانية أمام أورجواي بهدف نظيف، وفى الجولة الأولي تعادل أمام تشيلي بنتيجة 1-1.

على الجانب الآخر يدخل منتخب باراجواي لقاءه الثاني ببطولة كوبا أمريكا ساعياً لتحقيق فوزه الثاني بعدما حقق الانتصار فى مباراته الأولي أمام بوليفيا ينتيجة 3-1.

يعود آخر لقاء جمع بين منتخب الارجنتين وباراجواي الى يوم 13-11-2020 فى إطار منافسات تصفيات كأس العالم 2022 بقطر وانتهت المباراة بالتعادل الايجابي بهدف مقابل هدف، سجل لباراجواي اللاعب أنخيل روميو من ضربة جزاء وتعادل للتانجو اللاعب نيوكلاس جونزاليس.

جدير بالذكر ان بطولة كوبا أمريكا كان مقررا لها أن تقام في كل من الأرجنتين وكولومبيا لكن تداعيات تفشي فيروس كورونا في الأولى، والمشكلات السياسية في الثانية، حالتا دون ذلك، فتقرر تنظيمها في البرازيل وسط انتقادات كبيرة كون البلد اللاتيني أحد أكبر البلاد حول العالم تفشيا لفيروس كورونا وتضرراً من الوفيات التي تجاوزت نصف مليون حالة وفاة منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد.