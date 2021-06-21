موعد مباراة انجلترا والتشيك في يورو 2020..القنوات الناقلة والمعلق

يستضيف ملعب ويمبلي في العاصمة الانجليزية لندن قمة مباريات يوم 22 يونيو 2021 بين انجلترا والتشيك، في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة ببطولة يورو 2020.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت سلطنة عمان، بحضور جمهور انجلترا والتشيك بنسبة 25٪ فقط من الطاقة الاستيعابية للملعب.

وتنقل قناة بي إن سبورتس القطرية 1 باقة MAX لقاء انجلترا ضد التشيك بصوت المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، كما ستُنقل عبر قناة ANT1 اليونانية، وسكاي سبورت أونو إيطاليا، وقناة جورجيا 1TV، بالاضافة إلى بين سبورت 3 MAX وسكاي سبورت فوتبول إيطاليا.

حكم مباراة انجلترا والتشيك

يُدير مباراة انجلترا والتشيك في الجولة الثالثة من يورو 2020 الحكم الدولي البرتغالي أرتورو سواريس دياز الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ 42 في شهر يوليو المقبل، وسبق له إدارة العديد من المباريات الهامة خلال الموسم الماضي.

أرتور مانويل ريبيرو سواريس دياز، افتتح موسمه بمباراة بين منتخب تركيا والمجر في إحدى جولات بطولة دوري الأمم الأوروبية، وانتهت بفوز المجر يوم 3 سبتمبر 2020، وذلك بعد شهر كامل من حصوله على عطلة نهاية الموسم.

وكان سواريس دياز قد أنهى الموسم الماضي بإدارة نهائي كأس البرتغال 2020 بين بنفيكا وبورتو، وأشهر في تلك المقابلة 6 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء، وانتصر بورتو خارج قواعده 2/1.

وظل الحكم البرتغالي دون إدارة مباريات لحوالي شهر من بعد مباراة تركيا والمجر، حتى كُلف بإدارة لقاء حاسم في المرحلة التأهيلية لبطولة الدوري الأوروبي بين أيك أثينا اليوناني وفولفسبورج الألماني، انتهت بفوز أيك 1/2.

وأنيطت للحكم مهام أخرى متميزة على مدار الموسم مثل إدارة مباراة إشبيلية وتشيلسي في مجموعات دوري أبطال أوروبا المنتهية بفوز البلوز 4/0 على ملعب سانشيز بثخوان، ومباراة بوروسيا مونشنجلادباخ ومانشستر سيتي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ومباراة غرناطة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي.

وكلف كذلك بإدارة ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي بين فياريال وآرسنال على ملعب لا سيراميكا بإقليم فالنسيا وأشهر خلالها بطاقتين حمراوتين لداني سيبايوس وإيتيان كابوي، وتولى بعدها مسؤولية ديربي الدوري البرتغالي بين بنفيكا وبورتو في الجولة 31.

وافتتح الحكم مبارياته في يورو 2020 بمباراة تركيا وويلز التي شهدت تفوق رفاق جاريث بيل بهدفين دون رد في الجولة الثانية من المجموعة الأولى التي تضم إيطاليا وسويسرا.

تاريخ مواجهات انجلترا والتشيك

لعبت انجلترا ضد التشيك عدد قليل من المباريات على مدار السنوات الـ 22 الماضية، ففي الفترة من 1998 حتى 2021 تقابلا 4 مرات فقط، وتمكن الإنجليز من الفوز مرتين مقابل فوز للتشيك، وانتهت مباراة بالتعادل 2/2 في أغسطس عام 2008.

انتصر المنتخب الانجليزي لأول مرة على التشيك في نوفمبر 1998 بهدفين دون رد على ملعب ويمبلي القديم، وسُلجت الثنائية في الشوط الأول عن طريق دارين أنديرتون وبول ميرسون، وشارك في تلك المباراة أساطير كرة القدم أمثال ديفيد بيكهام وسول كامبل وايان رايت وروبي فولار من جانب إنجلترا، وبيتر كوبا وتوماس ريبكا وباتريك بيرجر وكارل بوبورسكي وفلاديمير سميتشر وبافيل كوكا من جانب التشيك.

وفي اللقاء الودي الثاني، والذي استضافه ملعب ويمبلي يوم 20 أغسطس 2008، تعادلت إنجلترا في الوقت القاتل من المباراة بنتيجة 2/2 بفضل هدف سجله نجم تشيلسي جو كول.

وافتتحت التشيك التسجيل في الدقيقة 22 عن طريق لاعب ليفربول الأسبق ميلان باروش، وعدل ويس براون النتيجة في الدقيقة 45، ومع مطلع الشوط الثاني سجل الظهير المتألق مع ميلان ماريك يانكولوفسكي هدف تقدم التشيك، وفي الدقيقة 90 سجل جو كول التعادل، وشهد ذلك اللقاء مشاركة بيتر تشيك وفرانك لامبارد وستيفن جيرارد وبيكهام وروني وديفو وآشلي كول وجون تيري وريو فرديناند.

وفي اللقاء الثالث بين الفريقين، انتصرت انجلترا على ملعب ويمبلي 5/صفر في حضور 82 ألف متفرج، وسجل رحيم سترلينج هاتريك، وأحرز هاري كين من ركلة جزاء، وتكفل توماش كلاس بتسجيل الهدف الخامس لإنجلترا بالخطأ في مرماه، وذلك يوم 22 مارس 2019 ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا 2020 لحساب المجموعة الأولى.

وفي لقاء إياب تصفيات يورو 2020 انتصر المنتخب التشيكي لأول مرة على الإنجليز بفضل هدف متأخر سجله زدينيك أوندراشيك في الدقيقة 85.

وتقدمت إنجلترا على ملعب سينوبو في مدينة براج عند الدقيقة الخامسة بركلة جزاء نفذها هاري كين، لكن بعد تسع دقائق سجل جاكوب برابيك هدف التعديل، وقبل النهاية بخمس دقائق سُجل هدف الفوز.

وتواجد في تلك المباراة عدد كبير من اللاعبين الحاليين في منتخب إنجلترا أمثال جوردان بيكفورد وهاري ماجواير وديكلان رايس وكيران تيريبير وماسون مونت ورحيم سترلينج وكين وجادون سانشو، كما قاد هجوم التشيك النجم باتريك شيك.