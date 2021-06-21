مشاهدة مباراة روسيا والدنمارك فى بث مباشر ببطولة يورو 2020 اليوم

شاهد تغطية حية لمباراة روسيا والدنمارك فى بث مباشر بالجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة يورو 2020 ضمن مباريات اليوم الاثنين 21-6-2021 لحساب المجموعة الثانية والتي تضم بلجيكا وفنلندا.

يخوض منتخب الدنمارك مباراته الأخيرة فى دور المجموعات ببطولة يورو 2020 عندما يستضيف منتخب روسيا على ملعب باركن ستاديون بمدينة كوبنهاجن.

تنطلق صافرة بداية المباراة من الحكم الفرنسي كيلمان توربان فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش.

وتنقل مباراة روسيا والدنمارك على قناة بي إن سبورت ماكس 2 بصوت المعلق الرياضي اليمني حسن العيدروس، كما تنقل على قناة بي إن سبورت ماكس 4، بالاضافة الى أكثر من قناة حول العالم منها قناة سبورت تي في البرتغالية وقناة كانال تي في الروسية.

يدخل منتخب الدنمارك المباراة بحثاً عن الفوز الأول له فى بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020 على أمل اللحاق بالأدوار الإقصائية للبطولة فى حالة فوز بلجيكا المتصدر على فنلندا فى المباراة التي تقام بنفس التوقيت.

ويحتل منتخب الدنمارك المركز الرابع والأخير في المجموعة الثانية، بعد أن خسر للمرة الثانية على التوالي، أمام بلجيكا بنتيجة 2-1، عقب الهزيمة بهدف أمام فنلندا في الجولة الأولى.

على الجانب الآخر يدخل المنتخب الروسي المباراة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن منتخب فنلندا الوصيف، عقب الفوز عليه بهدف دون رد فى الجولة الثانية وكان الدب الروسي قد تلقي الخسارة أمام بلجيكا فى الجولة الاولي بنتيجة 3-صفر.

جدير بالذكر ان منتخب روسيا لم يصعد لمراحل خروج المغلوب في البطولة الأوروبية منذ نسخة 2008 والفوز على فنلندا الأربعاء الماضي، كان انتصارها الوحيد منذ المباراة الافتتاحية للبطولة في نسخة 2012.