شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال يطالب لاعبيه بالفوز على وادي دجلة للاقتراب من البقاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب علاء عبدالعال المدير الفنى للفريق الكروي الاول بنادى اسوان لاعبيه، بضرورة الفوز على وادي دجلة في المباراة التي ستجمع بين الفريقان يوم 26 يونيو الجاري على ستاد أسوان ضمن مباريات الجولة الـ27 لبطولة الدورى الممتاز، واستعادة نغمه الانتصارات من جديد بعد سلسلة من النتائج السلبية في الدورى وكان اخرها الخسارة امام الزمالك بثلاثية نظيفة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يعود فيه الفريق إلى اسوان غدا «الثلاثاء» بعد انتهاء المعسكر الذي خاضه الفريق عقب مواجهة الزمالك الخميس الماضي، لينتظم لاعبو الفربق في معسكر مغلق بأسوان استعداداً للمباراة المقبلة أمام وادى دجلة.

ويسعي الجهاز الفني لأسوان لحل المشاكل الدفاعية وغلق الثغرات خلال الفترة المقبلة، من أجل الاستعداد لمباراة وادي دجلة المرتقبة حيث أصبحت مباراة وادي دجلة بمثابة الفرصة الأخيرة أمام الجهاز الفني للخروج بالفريق من قاع الجدول.