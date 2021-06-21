شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يسعى لتصحيح أخطاء حراس المرمي قبل مواجهة الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كثف على ماهر المدير الفنى للفريق الكروي الأول بالنادى المصري، من الجلسات النفسيه مع حراس مرمي الفريق، خلال الايام القليلة الماضية من اجل تصحيح اخطاء حراس المرمي التى ظهرت على اداء الفريق فى المباريات الاخيرة وكلفت الفريق خسارة العديد من النقاط بالاضافه للخروج من بطولة كاس مصر امام أسوان بركلات الترجيح.

و حذر المدير الفنى للمصرى، حراس المرمى من الأخطاء المتكررة ، مؤكدا عليهم أن الأفضل هو من سيحرس مرمى النادى الساحلى بعيدا عن الأسماء، وطلب على ماهر من مدرب حراس المرمى ضرورة زيادة الجرعة التدريبية للحارسين بالإضافة لعصام ثروت والذى من المتوقع أن يحرس مرمى الفريق خلال الأسابيع المقبلة فى حالة استمرار تردى مستوى الحارسين الأساسيين.

ويستعد المصري لمواجهة قوية امام الانتاج الحربي يوم الجمعه المقبل ضمن مباريات الجولة الـ27 لبطولة الدورى الممتاز المقرر اقامتها على أرض ملعب ستاد الاسكندرية.