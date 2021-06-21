شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يتحفظ على مشاركة هانى أمام الترجي رغم تعافيه من الإصابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب أكرم توفيق لاعب الفريق الكروي الأول بالنادى الأهلي من المشاركة أساسياً في مركز الظهير الأيمن، في مباراة الأهلي والترجي التونسي، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل ضمن مباريات العودة للدور قبل النهائي لبطولة دورى أبطال أفريقيا، بعدما تحفظ بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلي على الدفع بمحمد هانى، الذي لم يشارك في مباراة الفريق الماضية بسبب الإصابة في العضلة الأمامية.

والرغم من انتظام اللاعب في تدريبات الفريق غداً «الثلاثاء» إلا أن الجهاز الفنى يخشى على اللاعب من تجدد الإصابة، في ظل اقتراب الفريق من التأهل، بعدما نجح في الفوز على الترجي في تونس بهدف نظيف سجله محمد شريف.

وبعيداً عن حالة محمد هاني الطبية، فإن موسيماني يميل لمواصلة الدفع بأكرم توفيق في الجبهة اليُمنى، بعدما تألق بشكل لافت في مباراة الذهاب أمام بطل تونس السبت الماضي في رادس.

ويرفض الجهاز الفني المُجازفة بمحمد هاني في ظل عدم جاهزيته بنسبة 100 % كما يرى موسيماني أن أكرم أفضل من الحلول الأخرى للجبهة اليُمنى أمثال أحمد رمضان بيكهام وحسين الشحات ورامي ربيعة.