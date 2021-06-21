شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يشيد بأرضية ستاد السويس الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الجهاز الفنى للفريق الكروي الأول بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بأرضية ملعب ستاد السويس الجديد، الذي سيحتضن مباراة الفريق أمام مصر المقاصة غدًا «الثلاثاء» في تمام السابعة مساء، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، وذلك بعد أن قام الجهاز الفنى بمعاينة أرضية الملعب فور وصول الفريق لملعب المباراة في إطار المعسكر الحالي الذي يخوضه الفريق استعدادا لمواجهة أبناء الفريق الفيومي.

وطلب كارتيرون من الجهاز الإدارى مُعاينة ملعب المباراة، وضرورة قص «نجيلة الملعب» بالدرجة المتعارف عليها حتى تُسهل من مُهمة الفريق في تقديم مباراة جيدة، وهو ما حرص الجهاز الإدارى على تلبيته وقام بمعاينة ملعب السويس اليوم.

ويسعى الجهاز الفنى للزمالك لتحقيق الفوز على المقاصة في مواجهة الغد من أجل استمرار مواصلة الانتصارات التي كان آخرها الفوز على أسوان بثلاثية نظيفة في إطار مبايات الدورى الممتاز، والتي أقيمت، الخميس الماضي، على أرض ملعب ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ26 لبطولة الدورى الممتاز.