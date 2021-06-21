شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العربي يبرز احتفال لاعب الفراعنة مع والدته والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبرز الحساب الرسمي للاتحاد العربي لكرة القدم احتفال اللاعب يوسف أحمد حسن بفوز منتخب مصر على نظيره النيجر بهدفين دون رد.
حقق الفراعنة فوزاً مهماً على النيجر في افتتاحية بطولة كأس العرب للشباب 2021.
وحرص اللاعب يوسف أحمد حسن على الذهاب إلى والدته المتواجدة في المدرجات عقب اللقاء وتوجيه التهنئة إليها.
ونشر الحساب الرسمي للاتحاد العربي صورة اللاعب مع والدته مصحوبة بتعليق «وبالوالدين إحساناَ».