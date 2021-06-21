وحرص اللاعب يوسف أحمد حسن على الذهاب إلى والدته المتواجدة في المدرجات عقب اللقاء وتوجيه التهنئة إليها.

حقق الفراعنة فوزاً مهماً على النيجر في افتتاحية بطولة كأس العرب للشباب 2021.

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبرز الحساب الرسمي للاتحاد العربي لكرة القدم احتفال اللاعب يوسف أحمد حسن بفوز منتخب مصر على نظيره النيجر بهدفين دون رد.

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العربي يبرز احتفال لاعب الفراعنة مع والدته والان نبدء بالتفاصيل

مروان الهواري

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