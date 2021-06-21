شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد جنوب السودان من المشاركة في كأس العرب 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب 2021 استبعاد منتخب جنوب السودان واعتباره مهزوماً في لقاء الأردن ضمن المباريات التمهيدية.

يأتي القرار بسبب تفشي فيروس كورونا بين أعضاء بعثة منتخب جنوب السودان حيث وصلت الإصابات إلى 7 حالات.

واعتمد قرار الاتحاد الدولي بحسب اللجنة المنظمة للبطولة إلى المادة (5.6) من لوائح المسابقة (القوة القاهرة)، بعد الأخذ في الاعتبار ضرورة حماية صحة وسلامة اللاعبين وجميع المشاركين في البطولة.

ووفرت اللجنة المنظمة رعاية طبية خاصة للمصابين على نفقة الدولة المستضيفة قطر.