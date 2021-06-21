فضيحة أوين تصدم المشجعين

عبر محبو النجم الإنجليزي السابق مايكل أوين، أيقونة ليفربول والمنتخب، عن صدمتهم من الفضيحة التي طالته مؤخراً بطلب صور فاضحة من مشاركة في برنامج استعراضي تدعى ريبيكا جاين.

وفي التفاصيل، اتصل أوين المتزوج منذ 2005 بلويز بونسال ولديهما 4 أولاد ويعمل محللاً في بي تي سبورت، بريبيكا وطلب منها إرسال صور غير لائقة أثناء رحلة مملة إلى لندن.

ويواجه أوين خطر استبعاده من الشبكة البريطانية بعد هذه الفضيحة ناهيك عن إمكانية انهيار زواجه بعد تحوله من "ملاك" في عيون المشجعين لوحش.