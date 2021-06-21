متعب يستعد لإجراء فحوصات طبية خارج مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن عماد متعب مهاجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أنه ينوي السفر خارج البلاد من أجل اجراء عدد من الفحوصات الطبية للاطمئنان على صحته.

وظهر متعب مؤخراً عبر قناة "أون تايم سبورتس 2"، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً، ويظهر على متعب أنه ليس في أفضل حالاته.

وقال عماد متعب في تصريحاته، أن صحته على ما يرام ولا يعاني من أي مشاكل.

وأكد أنه ينتظر انتظام الطيران بشكل أكبر وعودة الأمور لطبيعتها حتى يسافر خارج مصر من أجل اجراء بعض الفحوصات الطبية من أجل الإطمئنان على صحته.

وقامت جماهير الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بنشر رسائل دعم لمتعب، وتمنيات بالشفاء.

وكان متعب قد عاني من وعكة صحية في مارس الماضي من عام 2020 وتم نقله وقتها للمستشفى، وأشارت زوجته يارا نعوم الى أن متعب لم يعاني من أي "جلطات".

وتبين بعد ذلك أن عماد متعب عانى من مشاكل في ضغط الدم مما تسبب في وعكته الصحية.

وكشف متعب مايو الماضي، أن سبب غيابه عن الاستوديو التحليلي لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك، يعود لأنه أجرى عملية جراحية.