تقارير: ويمبلي يقترب من استضافة 60 ألف مشجع بنهائي يورو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

ذكرت تقارير أوروبية، اليوم الاثنين، أن هناك اتفاق وشيك بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" والمملكة المتحدة من أجل حضور 60 ألف مشجع لمباراة نهائي أمم أوروبا.

وتقام بطولة يورو 2020 في عدة دول متفرقة، على أن يستضيف ملعب ويمبلي مباراة النهائي المقرر لها يوم 11 يوليو المقبل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "تليجراف"، فإن حكومة المملكة المتحدة ويويفا اقتربا من التوصل لاتفاق سيشهد حضور 60 ألف مشجع لنهائي يورو في ملعب ويمبلي، على أن يتم إعفاء 2500 فرد من وسائل الإعلام وكبار الشخصيات من الخضوع للحجر الصحي عند السفر إلى المملكة المتحدة لحضور المباراة.

وأوضح التقرير، أن يويفا قدم -يوم الجمعة الماضي- مقترحات لتجنب المشجعين وكبار الشخصيات الاضطرار إلى العزل الذاتي لفترات طويلة عند الوصول إلى المملكة المتحدة، إلا أن بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني شدد على أن الأولوية يجب أن تكون للصحة العامة.

ولفت يويفا إلى أن قيود السفر إلى المملكة المتحدة مشددة للغاية، مطالبا بضرورة تخفيفها من أجل السماح للجماهير والشخصيات البارزة لحضور النهائي، خاصة وأن معظم الدول المشاركة في يورو مدرجة في القوائم الحمراء للسفر (البلدان المدرجة في القائمة الحمراء يحتاج مسافريها للخضوع للحجر الصحي لمدة 10 أيام قبل دخول لندن).

وبحسب الصحيفة، فإن يويفا قال في خطابه: "نحن سعداء لأن القدرة الاستيعابية في ويمبلي سترتفع إلى 50 في المائة على الأقل".

وأضاف: "في الوقت الحالي، نجري مناقشات مع السلطات المحلية لمحاولة السماح للجماهير بحضور المباريات، نتفهم الضغوط التي تواجهها الحكومة ونأمل أن نتمكن من التوصل إلى نتيجة مرضية حول هذا الأمر".

وألمح التقرير إلى أن القرار سيصدر يوم الثلاثاء المقبل، مضيفًا أن الموافقة على السماح لوسائل الإعلام والرعاة وكبار الشخصيات لحضور المباراة هو الذي سيحدد ما إذا كان النهائي سيقام في لندن أو يتم نقله إلى بلد آخر مثل المجر حيث تكون قيود السفر أكثر مرونة.