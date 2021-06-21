خاص.. محاولات اتحاد الكرة مستمرة لإشراك مصطفى محمد بالأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

أكد مصدر مسؤول في اتحاد الكرة، أن المحاولات مستمرة، من أجل حل أزمة مشاركة مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي التركي في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة.

وكان أحمد يحيى وكيل اللاعب، قد صرح بأن مصطفى محمد حتى الآن خارج الأولمبياد، ويأتي هذا نظراً لارتباط فريقه التركي بمواجهات في المراحل الأولى لدوري أبطال أوروبا، وهناك رفض لتواجده في الأولمبياد.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي "نعمل في الوقت الحالي من أجل محاولة الوصول لأي حل بخصوص مصطفى محمد، لم نفقد الأمل".

وتابع "جالاتا سراي يرفض مشاركة مصطفى محمد مع المنتخب في الأولمبياد، هذا حقه بالطبع، لكن في النهاية لا نملك سوى المحاولة أملاً في حل الموقف".

واختتم "قد تشهد الأيام المقبلة انفراجة، نتمنى هذا، لكن حتى الآن، اللاعب خارج الأولمبياد".