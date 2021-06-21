صفقات برشلونة | خوان لابورتا يشعل ماراثون الميركاتو الصيفي بالسعي وراء التعاقد مع رونالدو

أكدت تقارير صحفية واردة من إسبانيا، أن رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، لدية رغبة قوية في الحصول على خدمات الدولي البرتغالي، كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، وأسطورة الغريم التقليدي ريال مدريد في الميركاتو الصيفي 2021.

ويسيطر الغموض بشكل كبير، حول مستقبل كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس خلال الأشهر الأخيرة، فرغم أنه تبقى سنة أخرى في عقده، لكن تزعم بعض المصادر أن أيقونة الكرة البرتغالية، غير سعيد بمشروع النادي ويفكر بالرحيل، كما أن النادي سيرحب بفكرة بيعه للتخلص من راتبه المرتفع جداً في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها بسبب جائحة فيروس كورونا.

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن خوان لابورتا أعاد التفاؤل إلى برشلونة بعد عودته إلى منصب الرئيس، ويسير بالطريق الصحيح نحو تجديد عقد ليونيل ميسي الذي كان عازماً على الرحيل في الصيف الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن، أن لابورتا لا يريد الاكتفاء بتجديد عقد ميسي، فهو يفكر أيضاً بالتوقيع مع رونالدو ليجمع الثنائي الأفضل في العقدين الماضيين، وربما في تاريخ كرة القدم، ويصبح رئيس النادي الوحيد في العالم، الذي جمع أفضل اسطورتين في عالم الساحرة المستديرة داخل فريق واحد.

وقالت الصحيفة :” رئيس برشلونة خوان لابورتا لن يجد مشكلة بتمويل الصفقة لأنه يمكنه إدراج لاعبين في المفاوضات مثل فيليب كوتينيو، أنتوان جريزمان وسيرجي روبيرتو، أما بالنسبة للراتب الذي سيتحصل عليه الدون، فيمكن تأمينه من خانة رواتب اللاعبين المغادرين”.

وأشارت التوقعات إلى أن إيرادات برشلونة سوف تتضاعف في حال جمع رونالدو وميسي في فريق واحد، وبالتالي فإن الراتب لن يشكل أي عائق.

وفي ظل سعي رئيس نادي برشلونة في ضم كريستيانو رونالدو، سينتظر الجميع، تعليق ” الدون “، على هذه الرغبة التي قد تجد ترحيب أو رفض بحكم أنه أحد أساطير ريال مدريد، فالمفاوضات لم تبدأ لغاية الآن لأنه لا يوجد عرض رسمي مقدم من خوان لابورتا.