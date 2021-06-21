مشاهدة مباراة أوكرانيا والنمسا فى بث مباشر ببطولة يورو 2020

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة أوكرانيا والنمسا فى الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة يورو 2020 ضمن مباريات اليوم الاثنين 21-6-2021 لحساب المجموعة الثالثة والتي تضم هولندا ومقدنيا الشمالية.

يصطدم منتخبا أوكرانيا بنظيره النمساوي على ملعب أرينا ناسيونالا بالعاصمة الرومانية بوخارست، فى لقاء مصيري للبلدين لفض الاشتباك بينهما وخطف تأهل تاريخي لأول مرة للمنتخبين الى دور الـ16 ببطولة أمم أوروبا.

تنطلق صافرة بداية المباراة فى تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت جرينتش، فى نفس توقيت لقاء هولندا ومقدونيا.

وتنقل مباراة اوكرانيا والنمسا على قناة بي إن سبورت ماكس 1 بصوت المعلق الرياضي العماني أحمد البلوشي، كما تنقل ايضا على قناة بس إن سبورت ماكس 3، وقناة بي إن سبورت كونكت.

ويتواجد منتخب أوكرانيا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بعد الفوز على مقدونيا الشمالية بالجولة الثانية بنتيجة 2-1، وعقب الخسارة أمام هولندا بنتيجة 3-2، في الجولة الأولى.

بينما يحتل منتخب النمسا المركز الثالث ، برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب أوكرانيا الوصيف بعدما استطاع تحقيق الفوز على حساب مقدونيا الشمالية بثلاثة أهداف لهدف، وخسر من هولندا بهدفين.

ويتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من المجموعات الست لدور الـ16 ببطولة أمم أوروبا يورو 2020، بالإضافة إلى أحسن 4 منتخبات فى المركز الثالث من المجموعات.

وتريد أوكرانيا نقطة واحدة من مباراة اليوم أمام النمسا لضمان المركز الثاني ويمكن للنمسا أن تتأهل ضمن أفضل فرق تحتل المركز الثالث من خلال التعادل أيضا.

جدير بالذكر ان الموجهات المباشرة بين المنتخبين كانت قليلة جدا حيث أنهم لم يلتقوا في أي منافسة رسمية من قبل حيث اقتصرت فقط على الوديات وفازت اوكرانيا في مباراة والنمسا في مباراة.