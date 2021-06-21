مشاهدة مباراة هولندا ومقدونيا فى بث مباشر ببطولة يورو 2020

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة هولندا ومقدونيا فى الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة يورو 2020 ضمن مباريات اليوم الاثنين 21-6-2021 لحساب المجموعة الثالثة والتي تضم النمسا واوكرانيا.

تنطلق صافرة بداية المباراة من حكم الروماني “إشتفان كوفاتش” في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت عمان.

وينقل بث مباشر مباراة هولندا ومقدونيا في بطولة يورو 2020، على قناة بي إن سبورتس ماكس 1، بصوت المعلق الرياضي القطري “يوسف سيف”، كما ينقل على قناة سكاي سبورت أونو الإيطالية.

للمرة الثالثة على التوالي يستقبل ملعب يوهان كرويف أرينا بمدينة امستردام مباراة منتخب هولندا ضمن دور المجموعات من بطولة يورو 2020، وهذه المرة سيواجه مقدونيا الشمالية.

أكد فوز هولندا المقنع على النمسا في الجولة الماضية بنتيجة (2-0) تأهلها إلى دور ثمن النهائي ويطمح المدرب فرانك دي بور إلى استغلال مباراة مقدونيا اليوم لإراحة العناصر الأساسية وتجهيز البدلاء.

ويعتبر تأهل هولندا إلى دور خروج المغلوب كمتصدرة للمجموعة هو الأول لها في البطولة منذ نسخة 2008، بعدما ودعت من دور المجموعات في نسخة 2012، وفشلت في التأهل إلى نهائيات البطولة في 2016.

ويتصدر منتخب هولندا ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، ويأتي في المركز الثاني منتخب أوكرانيا والنمسا بثلاث نقاط، بينما تتذيل مقدونيا ترتيب المجموعة دون نقاط.

وتحطمت آمال مقدونيا في تجاوز دور المجموعات في أول مشاركة لها في نهائيات بطولة كبرى على الإطلاق بعد الخسارة بنتيجة (2-1) أمام أوكرانيا في الجولة الماضية.

ويدخل المنتخب المقدوني مباراة هولندا اليوم دون ضغوطات، وسيسعى إلى ترك بصمة جيدة لن تنسى بتحقيق فوزه الأول في البطولة على حساب الطواحين.