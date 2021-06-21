الامارات | "بوفون الجديد" يجتاز الفحص الطبي للانتقال إلى سان جرمان

شكرا لقرائتكم خبر عن "بوفون الجديد" يجتاز الفحص الطبي للانتقال إلى سان جرمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اجتاز الحارس الدولي الإيطالي جانلويجي دوناروما الذي يخوض كأس أوروبا المقامة حالياً مع منتخب بلاده الفحص الطبي، الإثنين، في روما، تمهيداً لانتقاله المحتمل إلى باريس سان جرمان الفرنسي في صفقة حرة لمدة خمسة أعوام، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام محلية.

وبثت قناة "سكاي سبورت" صوراً للحارس الشاب البالغ 22 عاماً أثناء وصوله إلى مستشفى في العاصمة روما برفقة طبيب المنتخب والمهاجم السابق أحد أعضاء طاقم "الآزوري" الحالي جانلوكا فيالي، عقب تحقيق إيطاليا انتصارها الثالث توالياً بعد فوزها على ويلز 1-صفر في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الاولى، على الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية.

في المقابل، أكدت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" أنه "كما كان متوقعاً، اجتاز (جيجو) دوناروما صباحا في روما الفحص الطبي"، وذلك قبل عودة المنتخب الوطني بعد الظهر إلى فلورنسا حيث يقع مقره التدريبي.

وتابعت الصحيفة الرياضية ومقرها ميلانو على موقعها الرسمي "في حال سارت الامور بشكل جيد، سيوقع لاعب ميلان السابق عقداً (مع سان جرمان) حتّى عام 2026 مقابل (راتب سنوي) 10 ملايين يورو".

ورفض محيط الحارس التعليق على هذه المعلومات بعد اتصال من وكالة فرانس برس.

وينتهي عقد دوناروما مع فريقه السابق ميلان في نهاية الشهر الحالي، بعدما دافع عن عرينه مذ بلوغه 16 عاماً ونصف العام وارتدى قميصه في ما يقارب 250 مباراة في مختلف المسابقات.

وسيكون أمام دوناروما، خليفة الحارس الاسطوري جانلويجي بوفون في المنتخب، فرصة المشاركة في مسابقة دوري الأبطال الأوروبي في الموسم المقبل، ولكن عليه بداية فرض نفسه بين الخشبات الثلاث حيث سيواجه منافسة شرسة من الحارس الحالي الكوستاريكي كيلور نافاس (34 عاماً) الذي مدد عقده مع نادي العاصمة الفرنسية في أبريل الماضي حتى عام 2024.

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