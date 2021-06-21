شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من سفيان رحيمي على انتقاله للأهلي (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق سفيان رحيمي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي، على الأنباء التي ترددت في الساعات الماضية، بشأن رغبة النادي الأهلي، في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وموافقته على اللعب لصفوف الفريق الأحمر.

وكتب سفيان رحيمي، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «أنفي نفيًا قاطعًا كل ما نسب إليّ بعد لقاء الأمس، وأؤكد أنني لم أحادث أي صحفي بعد المقابلة».