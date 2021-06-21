شكرا لقرائتكم خبر عن سيف عيسى يتوج بفضية بطولة بيروت المفتوحة للتايكوندو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز سيف عيسى لاعب المنتخب الوطني للتايكوندو بفضية بطولة بيروت المفتوحة، التي أقيمت في لبنان على هامش بطولة آسيا المفتوحة.

وأقيمت البطولة بمشاركة 270 لاعبا ولاعبة من 38 دولة من مختلف دول العالم.

وكان سيف عيسى قريبا من الميدالية الذهبية ولكن الجهاز الفني للمنتخب فضّل عدم خوض المباراة النهائية والاكتفاء بالميدالية الفضية خوفا على اللاعب من الإصابة قبل أوليمبياد طوكيو 2020.

إذ حجز عيسى مقعده في الأوليمبياد بعد فوزه بالتصفيات الإفريقية التي أقيمت بالمغرب عام 2020.

كما حصل عيسى مؤخرًا على ذهبية منافسات وزن 80 كجم في البطولة الإفريقية التي أقيمت يومي 6-7 من شهر يونيو الحالي، بالعاصمة السنغالية داكار، بعد تغلبه على لاعب المغرب أشرف محبوبي في النهائي.

ويعد سيف عيسى أحد المرشحين للفوز بميدالية أوليمبية، إذ إنه مصنف السابع عالميًا، وحصل على 20 ميدالية دولية، و7 ميداليات قارية، و5 ميداليات ببطولة الجائزة الكبرى للتايكوندو، بالإضافة إلى حصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية في أوليمبياد الشباب بالصين.