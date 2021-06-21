شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يعلن موعد انطلاق بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» مواعيد النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأخطر «كاف» الاتحادات الأهلية رسميًا بانطلاق مباريات الذهاب من الدور التمهيدي في الفترة من 10 لـ12 سبتمبر المقبل، والإياب من 17 لـ19 من ذات الشهر.

أما مباريات الدور التمهيدي الثاني، فتقام في الفترة من 15 لـ17 أكتوبر ذهابا، ومن 22 لـ24 من نفس الشهر إيابا.

بينما تنطلق الجولات الأولى والثانية والثالثة لدور المجموعات في شهر فبراير 2022، الجولة الأولى من 11 لـ13، والثانية من 18 لـ20، والثالثة من 25-27.

بينما تقام مواجهات الجولة الرابعة في الفترة من 11 لـ13 مارس، والجولة الخامسة من 18 لـ20 من نفس الشهر.

ولم يحدد «كاف» مواعيد الجولة السادسة أو الأدوار الإقصائية من دور الثمانية حتى النهائي.