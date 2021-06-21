الخليج 365 يكشف.. جلسة مرتقبة بين الأهلي وشوقي غريب بعد إياب الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

أكد مصدر مسؤول في اتحاد الكرة، أن هناك جلسة سوف تتم مع مسؤولي الأهلي وإدارة الكرة بعد مباراة الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي لملاقاة الترجي يوم السبت المقبل في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وكان الأهلي قد فاز بمباراة الذهاب بنتيجة 1-0.

وصرح مصدر مسؤول في اتحاد الكرة لمصراوي، أن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب، ينتظر حسم الأهلي لمباراة الإياب والتأهل للنهائي الأفريقي، من أجل الاجتماع مع الجهاز الفني للترتيب للمرحلة المقبلة.

وقال المصدر "بالطبع نتمنى تأهل الأهلي للمباراة النهائية، وبعد لقاء الترجي، هناك جلسة مرتقبة بين شوقي غريب ومسؤولي الأهلي للترتيب لما هو قادم بشأن المنتخب الاولمبي".

واختتم "سيكون هناك مناقشات حول موقف لاعبي الأهلي من أولمبياد طوكيو، نظراً لأن بعد مباراة الترجي بأيام قليلة، من المقرر أن يعلن شوقي غريب قائمة المنتخب النهائية".

ويشارك منتخب مصر في أولمبياد طوكيو في مجموعة تضم إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.