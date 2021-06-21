"كذب ولم أتحدث مع أحد".. رحيمي ينفي ما أثير حول مستقبله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

نفى سفيان رحيمي لاعب الرجاء، ما أثير مؤخرًا حول مستقبله داخل صفوف الفريق المغربي، مضيفًا أنه يقدر ويحترم الجماهير الرجاوية.

وارتبط رحيمي خلال الفترة الماضية بالانضمام إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتواجد رحيمي في القاهرة أمس الأحد، ضمن بعثة الرجاء التي واجهت بيراميدز في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

وكتب رحيمي: "أنفي نفيا قاطعا كل ما نُسب إلىّ بعد لقاء أمس، وأؤكد أنني لم أتحدث إلى أي صحفي بعد المقابلة".

وأضاف: "كما أغتنم الفرصة لتكذيب ما أشيع في الأسابيع الماضية حول مستقبلي، أنا لاعب لنادي الرجاء الرياضي وأحترم وأقدر القميص الغالي الذي أحمله والجماهير الرجاوية لى مساندتها".

وتابع: "أؤكد أن كل تركيزي منصب على المباريات المقبلة.. ديما رجا".