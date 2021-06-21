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"5 لاعبين من الأهلي".. كاف يختار تشكيل الأسبوع لدوري أبطال أفريقيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تشكيل جولة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي شهدت تواجد 5 لاعبين من فريق الأهلي، 4 من كايزر تشيفز الجنوب أفريقي ولاعب من الوداد المغربي ومثله من الترجي التونسي.

وخلال جولة ذهاب نصف النهائي، حل الأهلي ضيفًا على الترجي التونسي، وحقق الفوز بهدف دون رد سجله محمد شريف، بينما خسر الوداد على ملعبه بهدف نظيف لصالح كايزر تشيفز.

وشهد التشكيل تواجد 5 لاعبين من الأهلي هم: "أكرم توفيق، بدر بانون، أليو ديانج، حمدي فتحي ومحمد شريف".

جدير بالذكر أن الأهلي -حامل اللقب- سيستضيف الترجي يوم السبت المقبل (26 يونيو) بالقاهرة في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، بينما يحل الوداد ضيفًا على كايزر تشيفز في اليوم ذاته.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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